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«Одесса» на последних минутах матча вырвала победу у «Мавп»

Результаты матча 3-го тура Суперлиги
Баскетбол Суперлига
2 октября 17:10
«Одесса» на последних минутах матча вырвала победу у «Мавп»
«Черкасские Мавпы» – «Одесса» / фото - ФБУ

«Одесса» на последних минутах матча 3-го тура Суперлиги вырвала победу у «Черкасских Мавп». Поединок завершился со счетом 86:81.

Главным героем матча стал легионер «Мавп» Дювон Максвелл, оформивший в этой встрече дабл-дабл (22 очка, 11 подборов, 2 передачи). В таблице «Мавпы» идут на 5-м месте, имея в активе одну победу в трех матчах сезона. «Одесса» занимает 6-ю строчку с той же одной победой в трех матчах.

Суперлига. 3-й тур

«Черкасские Мавпы» – «Одесса» 81:86 (22:25, 21:17, 15:20, 23:24)

«Черкасские Мавпы»: Кольченко (6), Ткаченко (8), Первис (24 + 5 передач), Конате (8), Максвелл (22+11 подборов), Хэмилтон (9 + 7 подборов), Бондаренко (2), Приймак (2).

«Одесса»: Лейманис (16), Агафонов (18), Келлисон (22 + 9 передач), Носков (5), Лаурис (11), Ткачук (2), Балабан (2),Фицпатрик (10).

Напомним, в параллельном матче тура «Будивельник» чудом обыграл «Химик».

Михаил Рыбак
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БК «Одесса» Черкасские Мавпы

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