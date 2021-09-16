Близнюк останется в Киеве и вскоре подпишет контракт с «Будивельником»
Официально. Близнюк подписал контракт с «Будивельником»
Форвард сборной Украины продолжит карьеру в другом столичном клубе
Богдан Близнюк / Фото - ФБУКиевский «Будивельник» на своей странице в Facebook официально объявил о заключении соглашения с лучшим легким форвардом последних двух сезонов Суперлиги в составе «Киев-Баскета» игроком национальной сборной Украины Богданом Близнюком. О деталях сделки пока не сообщается.
Последние два сезона Близнюк играл под руководством главного тренера сборной Украины Айнарса Багатскиса в другой киевской команде. В минувшем сезоне, отыграв 46 матчей в составе «Киев-Баскета», Богдан набирал 12.4 очка, 5.5 подбора и 3.2 передачи при 36.3% реализации трехочковых.
Близнюк был одним из главных претендентов на титул MVP по итогам регулярного чемпионата Суперлиги минувшего сезона, уступив в гонке за звание самого ценного игрока лиги американскому защитнику «Запорожья» Майку Кеффи.
Дебютировать в составе «Будивельника» Близнюк сможет в первом официальном матче команды – 22 сентября киевляне встретятся в поединке за Суперкубок в киевском Дворце спорта с чемпионом Украины «Прометеем».
Ранее сообщалось, «Будивельник» будет проводить домашние матчи в киевском фитнес-центре.
Комментарии 0