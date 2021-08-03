Определились все полуфиналисты Токио-2020. Франция, Словения и Австралия идут дальше
Токио-2020. Баскетбол. Мужчины. Четвертьфинал
Словения – Германия 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16)
Словения: З. Драгич (27), Дончич (20 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Тоби (13 + 11 подборов), Блажич (9), Чанчар (8) – старт; Препелич (9), Димец (5), Мурич (3), Николич (0), Рупник (0), Хроват (0), Чебашек (0).
Германия: Гиффи (10), Бонга (9 + 7 подборов), Обст (7), Фойгтманн (6), Тиманн (2) – старт; Ло (11), Вагнер (9 + 5 потерь), Бартель (7), Саибу (6), Вимберг (3), Ванк (0).
Италия – Франция 75:84 (25:20, 17:23, 12:21, 21:20)
Италия: Фонтеккьо (23), Полонара (15 + 7 подборов), Тонут (4), Пайола (2 + 6 передач + 5 перехватов), Мелли (2) – старт; Галлинари (21 + 10 подборов), Мэннион (5), Витали (3), Мораскини (0), Риччи (0).
Франция: Гобер (22 + 9 подборов), Фурнье (21), Батюм (15 + 14 подборов), Де Коло (4 + 7 передач + 5 потерь), Ябуселе (0) – старт; Эртель (10), Фалль (7), Луваву-Кабарро (5), Альбиси (0), Ниликина (0), Пуарье (0).
Австралия – Аргентина 97:59 (18:22, 21:11, 21:15, 37:11)
Австралия: Миллс (18), Лэндейл (12 + 7 подборов), Инглс (11 + 7 передач), Кэй (10 + 10 подборов), Деллаведова (3) – старт; Тайбулл (12), Экзам (9), Соби (8), Грин (6), Гулдинг (6), Рит (2).
Аргентина: Лапровиттола (16), Кампаццо (9 + 7 потерь), Скола (7), Делия (7), Бруссино (3) – старт; Дек (12 + 9 подборов), Вильдоса (5), Больмаро (0), Ваулет (0), Галлицци (0).
Полуфинальные пары:
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Франция – Словения
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США – Австралия
Напомним, ранее в полуфинал Олимпийских игр вышла звездная сборная США.
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