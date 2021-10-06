Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»

Главный тренер «Запорожья» Станислав Овдеенко поделился эмоциями после поражения от «Днепра» (90:96) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Бились, как будто это последний матч сезона. Я благодарю парней за это. Они понимают, что для достижения результата надо умирать на площадке, отдавать все что есть. Надо быть командой. Мы не настолько талантливая индивидуально команда, чтобы легко побеждать кого-то. Наша сила в команде. Наши победы придут. Я верю в нашу команду. Хорошие парни собрались. Понимают, зачем они здесь. Понимают, как побеждать. Продолжаем работать».