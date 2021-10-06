Болдаев: «Мы пока притираемся друг к другу»
Овдеенко: «Бились, как будто это последний матч сезона»
Главный тренер «Запорожья» доволен самоотдачей игроков в матче против «Днепра»
Главный тренер «Запорожья» Станислав Овдеенко поделился эмоциями после поражения от «Днепра» (90:96) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«У каждой команды могут быть взлеты и падения, неудачные игры. Важно, как команда играет после этого. Мне кажется, что сегодня наши парни сделали абсолютно правильные выводы и играли совсем по-другому. Я у них спросил, в чем разница между нашей последней игрой против «Харьковских Соколов» и сегодня. Агрессия, нацеленность, фокус, командная защита. Не скажу, что мы плохо защищались. Может быть, мы немного взвинтили темп и этим дали «Днепру» какие-то бонусы в прорыве. Это наш недочет, но в целом по нацеленности каждого игрока вообще ни одной претензии.
Бились, как будто это последний матч сезона. Я благодарю парней за это. Они понимают, что для достижения результата надо умирать на площадке, отдавать все что есть. Надо быть командой. Мы не настолько талантливая индивидуально команда, чтобы легко побеждать кого-то. Наша сила в команде. Наши победы придут. Я верю в нашу команду. Хорошие парни собрались. Понимают, зачем они здесь. Понимают, как побеждать. Продолжаем работать».
«Запорожье» – единственная команда Суперлиги, которая в этом сезоне еще не одержала ни одной победы.
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