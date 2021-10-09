Плеханов – о поражении от «Киев-Баскета»: «Пока машина не едет»

Валерий Плеханов \ фото - Afilonenko

«Киев-Баскет» в домашнем матче Суперлиги обыграл «Харьковских Соколов» (87:66). На послематчевой пресс-конференции главный тренер харьковчан Валерий Плеханов подвел итоги поединка, рассказав о главных ошибках своих подопечных.

Пока многие игроки не понимают уровень жесткости лиги. Как только сталкиваемся с серьезным давлением на мяч, просто сыпемся. Это произошло и в этой игре. Не скажу, что мы плохо бежали. У нас, в принципе, быстрая команда. Количество легких очков из быстрого прорыва на нашем среднем уровне. Основное – проиграны игра один в один и подборы. Причем проиграны в одну калитку без вариантов. Сейчас нужно разобраться. почему некоторые совсем не попали в игру. Связано ли это с дорогой или какими-то личными вещами, пока не понимаю. Будем разбирать ошибки и готовиться к «Тернополю». У нас другого варианта нет. Наш больший конкурент это «Тернополь». Надо проанализировать ошибки, чтобы их не повторять, и попытаться сыграть в Тернополе на совсем другом уровне качества.

С этим качеством баскетбола, не знаю сможем ли у кого-то выиграть в Суперлиге. Пока машина не едет. Мы в стадии становления. У нас очень много вопросов «Почему?». Моя задача – максимально быстро их решить и вернуться на домашние матчи против «Химика» и «Одессы» уже с чем-то. Может, даже с багажом очков. Найти людей, которые будут биться не 7 минут, а 30-35 минут.

Поздравляю «Киев-Баскет» с заслуженной победой. Мработаем дальше. С Майком Кеффи очень тепло встретились утром на опробовании зала и сейчас в конце игры он подошел. Когда Кеффи играл у меня. я всегда говорил, что он мой любимый баскетболист. Он спросил, так ли осталось. Конечно, так осталось. Приятно. Дружеские у нас отношения. Желаю ему удачи. Хотелось бы, чтобы мои игроки в конце сезона тоже сказали, что не были звездами и вдруг стали ими. Над этим будем работать. Пока несколько скомканное впечатление о нашей игре.