«Соколы» выиграли третий матч кряду в Суперлиге
Плеханов: «С каждой командой настраиваемся только на победу»
«Харьковские Соколы» уверенно обыграли «Одессу»
Главный тренер «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов прокомментировал победу над «Одессой» (79:68), которая стала второй кряду для его команды на своей площадке:
«С каждой командой мы настраиваемся только на победу. Был отдельный настрой, так как эти две игры были домашними. Я очень просил ребят после первой игры не разочаровать болельщиков и у них – получилось.
Да, сегодня не хватило концентрации. Мы допустили несколько ошибок в позиционной защите, которые привели к легким очкам соперника. Но, опять же, нужно сказать, что к «Химику» мы готовились неделю, а к «Одессе» – один день, поэтому огрехи – неминуемые.
Очень плохо реализовывали преимущество из-под кольца – ужасный процент, который я не могу объяснить. Но самое главное, что проявили характер и не подпустили, не сделали тяжелую концовку и спокойно взяли свои домашние победы».
В турнирной таблице «Соколы» занимают шестое место.
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