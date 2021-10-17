Плеханов: «С каждой командой настраиваемся только на победу»

Главный тренер «Харьковских Соколов» Валерий Плеханов прокомментировал победу над «Одессой» (79:68), которая стала второй кряду для его команды на своей площадке:

Да, сегодня не хватило концентрации. Мы допустили несколько ошибок в позиционной защите, которые привели к легким очкам соперника. Но, опять же, нужно сказать, что к «Химику» мы готовились неделю, а к «Одессе» – один день, поэтому огрехи – неминуемые.

Очень плохо реализовывали преимущество из-под кольца – ужасный процент, который я не могу объяснить. Но самое главное, что проявили характер и не подпустили, не сделали тяжелую концовку и спокойно взяли свои домашние победы».