«Минай» может вернуться в УПЛ, Свитолина опустилась в рейтинге, Ягупова подписала контракт с грандом Евролиги
После двух туров Евролиги Ягупова в числе претендентов на награду MVP сезона
Украинка отличную игру чередовала с провальной
Алина Ягупова / Фото: Anadolu Agency
Лидер сборной Украины и турецкого «Фенербахче» Алина Ягупова претендует на награду MVP Евролиги текущего сезона.
В текущем сезоне Евролиги прошло два тура, в которых Ягупова в среднем набирала 20 очков, делала 8,5 передач, 6,0 подборов при рейтинге эффективности 21,5. У украинки восьмой результат из 10 претенденток на награду.
В победном матче против «Галатасарая» украинка набрала 29 очков, и сделала 11 передач, став MVP первого тура Евролиги. Во втором туре «Фенербахче» проиграл французскому «Ланде Баскету», а Ягупова набрала 11 очков, сделала 7 подборов и 6 передач.
Топ-10 рейтинга:
- Наташа Ховард – «Динамо» Курск
- Оливия Епупа – «Монпелье»
- Мария Вадеева – «УГМК Екатеринбург»
- Ева Лисец – «Динамо» Курск
- Бернадетт Хатар – «Шопрон Баскет»
- Тина Краишник – «Галатасарай»
- Леонор Родригес – «Авенида»
- Алина Ягупова – «Фенербахче»
- Ивонн Андерсон – «Умана Рейер»
- Алиса Кунек – «Арка Гдыня»
Напомним, что Ягупова становилась лучшим игроком двух последниъх сезонов Евролиги.
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