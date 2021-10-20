После двух туров Евролиги Ягупова в числе претендентов на награду MVP сезона

Украинка отличную игру чередовала с провальной





Алина Ягупова / Фото: Anadolu Agency

Лидер сборной Украины и турецкого «Фенербахче» Алина Ягупова претендует на награду MVP Евролиги текущего сезона.



В текущем сезоне Евролиги прошло два тура, в которых Ягупова в среднем набирала 20 очков, делала 8,5 передач, 6,0 подборов при рейтинге эффективности 21,5. У украинки восьмой результат из 10 претенденток на награду.

В победном матче против «Галатасарая» украинка набрала 29 очков, и сделала 11 передач, став MVP первого тура Евролиги. Во втором туре «Фенербахче» проиграл французскому «Ланде Баскету», а Ягупова набрала 11 очков, сделала 7 подборов и 6 передач.

Топ-10 рейтинга:

Наташа Ховард – «Динамо» Курск Оливия Епупа – «Монпелье» Мария Вадеева – «УГМК Екатеринбург» Ева Лисец – «Динамо» Курск Бернадетт Хатар – «Шопрон Баскет» Тина Краишник – «Галатасарай» Леонор Родригес – «Авенида» Алина Ягупова – «Фенербахче» Ивонн Андерсон – «Умана Рейер» Алиса Кунек – «Арка Гдыня»

Напомним, что Ягупова становилась лучшим игроком двух последниъх сезонов Евролиги.