Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»

Михаил Бродский / Фото: XSPORT

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский высказался в интервью XSPORT о неоднозначной ситуации в украинском хоккее:



Хоккей – нельзя сказать, что он бесхозный. Там есть хозяева клубов. Там есть люди, которые любят хоккей без памяти. Может быть, даже больше, чем я баскетбол. К сожалению, федерация построена как приватная компания. У нас есть брешь в законодательстве, и они этим воспользовались. Создали частную лавочку аферистическую. Это никакой федерацией не является – они поназначали себе непонятно кого в областях. Потом эти, кого поназначали, повыбирали делегатов. Те избрали себе президента – и «пилят» деньги. Но это не нормально. IIHF должна обратить на это внимание, Министерство спорта Украины должно обратить внимание.

Нужно создать нормальную ассоциацию. Насколько я знаю, она уже есть. Нужно чтобы все хоккейное сообщество объединилось легитимно. Выбрали себе президента, выбрали себе федерацию. Как у нас в баскетболе. У меня не частная лавочка – меня выбрали уже два раза. Захотят еще выбрать – выберут. А нет – так я уйду. Это не моя собственность, как у них (Федерации хоккея Украины). И это тормозит, нет конкуренции. Представляет, если бы парламент назначался, условно, спикером.

Это же ненормально. Я призываю все украинские власти обратить на это внимание и положить конец этому беспределу. И тогда хоккей будет третий (смеется).