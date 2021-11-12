Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 13
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз 94:97 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 90:123 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 104:88 Окончен
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер 100:108 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз 136:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс 123:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит 120:117 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Будивельник - Днепр 91:74 Окончен
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 78:83 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс 109:115 Окончен
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс 100:111 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит 112:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Николаев - БК Запорожье -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Харьковские Соколы -:- Запланирован
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр -:- Запланирован

Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»

Бродский назвал Федерация хоккея Украины аферистической лавочкой для «распила» денег
Баскетбол
12:52
Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу» Эксклюзив
Михаил Бродский / Фото: XSPORT

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский высказался в интервью XSPORT о неоднозначной ситуации в украинском хоккее:

У меня была попытка создать ассоциацию игровых видов спорта. Я серьезно разобрался во всех видах. Волейбол сейчас тоже начал динамично развиваться. Подтянулись тот же Дубинский, Герега. Гандбол пока бесхозный.

Хоккей – нельзя сказать, что он бесхозный. Там есть хозяева клубов. Там есть люди, которые любят хоккей без памяти. Может быть, даже больше, чем я баскетбол. К сожалению, федерация построена как приватная компания. У нас есть брешь в законодательстве, и они этим воспользовались. Создали частную лавочку аферистическую. Это никакой федерацией не является – они поназначали себе непонятно кого в областях. Потом эти, кого поназначали, повыбирали делегатов. Те избрали себе президента – и «пилят» деньги. Но это не нормально. IIHF должна обратить на это внимание, Министерство спорта Украины должно обратить внимание.

Нужно создать нормальную ассоциацию. Насколько я знаю, она уже есть. Нужно чтобы все хоккейное сообщество объединилось легитимно. Выбрали себе президента, выбрали себе федерацию. Как у нас в баскетболе. У меня не частная лавочка – меня выбрали уже два раза. Захотят еще выбрать – выберут. А нет – так я уйду. Это не моя собственность, как у них (Федерации хоккея Украины). И это тормозит, нет конкуренции. Представляет, если бы парламент назначался, условно, спикером.

Это же ненормально. Я призываю все украинские власти обратить на это внимание и положить конец этому беспределу. И тогда хоккей будет третий (смеется).

Также Бродский поделился мнением о победе сборной Украины над топом мирового баскетбола Францией.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Михаил Бродский ФХУ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Колесников: «До решения суда о законности приема ФХУ в состав УХЛ поднимать вопросы не рационально»
Хоккей УХЛ
13:54
2
Бродский – о матче Украина – Франция: «Это историческая победа над командой, которая стабильно вторая в Европе и третья в мире»
Эксклюзив
Бродский – о матче Украина – Франция: «Это историческая победа над командой, которая стабильно вторая в Европе и третья в мире»
Баскетбол Сборная Украины
12:43
Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
Эксклюзив Евгений Колычев: «Если представители Федерации хоккея Украины игнорируют собрания учредителей УХЛ, как можно рассмотреть поднятые ими вопросы?»
Хоккей УХЛ
26 октября 17:49
2
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Константин Ефименко: «Хоккейные клубы подали иск в суд о том, что Федерация хоккея Украины незаконно стала членом УХЛ»
Хоккей УХЛ
25 октября 16:49
1

Новости: Баскетбол

Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
Эксклюзив
Президент ФБУ: «Призываю все украинские власти обратить внимание на ситуацию в хоккее и положить конец этому беспределу»
12:52
Бродский – о матче Украина – Франция: «Это историческая победа над командой, которая стабильно вторая в Европе и третья в мире»
Эксклюзив
Бродский – о матче Украина – Франция: «Это историческая победа над командой, которая стабильно вторая в Европе и третья в мире»
Сборная Украины
12:43
Наставник Франции: «Не были готовы в начале матча, не смогли остановить украинскую команду»
Наставник Франции: «Не были готовы в начале матча, не смогли остановить украинскую команду»
Сборная Украины
11:42
Михайлюк в очередной раз отметился результативными действиями за «Торонто»
Михайлюк в очередной раз отметился результативными действиями за «Торонто»
Украинские легионеры
11:22
Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Как украинки обыграли одну из лучших команд мира. Хайлайты матча Украина – Франция
Сборная Украины
10:05
Филевич: «Как только повели в счете с Францией, почувствовали, что их можно обыгрывать»
Филевич: «Как только повели в счете с Францией, почувствовали, что их можно обыгрывать»
Сборная Украины
09:30
Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Филадельфию», «Клипперс» выстояли в матче с «Майами»
Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Филадельфию», «Клипперс» выстояли в матче с «Майами»
НБА
08:40
Радулович: «Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды»
Радулович: «Для меня было большим удовольствием находиться на скамейке и быть тренером такой команды»
Сборная Украины
08:21
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Ягупова: «Победа над Францией – это большой шаг для всей нашей страны»
Сборная Украины
07:57
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
6
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
12
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
12
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости

Анонсы

Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – ХИТ. Видео трансляция
16:00
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Сумы» – «ДЕ Трейдинг». Видео трансляция
17:00
Фильм «Мирный воин»
TV
Фильм «Мирный воин»
23:25
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
13 ноября 10:50
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Энергия». Видео трансляция
13 ноября 13:00
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Будивельник» — «Харьковские Соколы». Видео трансляция
13 ноября 14:00
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Давид Бенавидес vs Кирон Дэвис. Онлайн трансляция
14 ноября 05:30
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
WEB
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
WEB
Макс Холловэй vs Яир Родригес. Онлайн трансляция
14 ноября 06:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
14 ноября 13:55
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Европейский кубок. «Галычанка» – «Ювента». Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 15:00
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евробаскет-2023. Квалификация. Финляндия – Украина. Видео трансляция на XSPORT
14 ноября 17:00
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» — «Прометей». Видео трансляция
14 ноября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
14 ноября 19:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
28 ноября 06:00