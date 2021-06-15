Президент FIBA временно ушел с поста в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах

Организацию на Олимпийских играх возглавит вице-президент Аль-Тани

Хамане Ньянг / Фото: FIBA

Хамане Ньянг временно ушел с должности президента FIBA в связи с обвинениями в систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали, сообщает insidethegames.biz.



Малийский чиновник не обвиняется в совершении этих действий, но утверждается, что он не обращал внимание на нападение на женщин, когда был главой Национальной федерации и министром спорта страны.

Международная федерация баскетбола заявила, что Ньянг «категорически отрицает» обвинения, но согласился освободить пост на время проведения расследования.

Его должность займет первый вице-президент FIBA шейх Сауд Али Аль-Тани, который, как ожидается, возглавит организацию на Олимпийских Играх-2020.

Напомним, что на Играх планируется ввести штрафные санкции за нарушение мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.