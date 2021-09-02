«Прометей» добыл разгромную победу в матче с «Запорожьем»
«Прометей» разгромил «Запорожье» на старте домашнего турнира.
Чемпион Украины на большой перерыв ушел с 22-очковым преимуществом, а к концовке матча перевес достиг 27 пунктов.
Кубок Прометея
«Прометей» – «Запорожье» 93:66 (27:17, 31:19, 15:14, 20:16)
«Прометей»: Липовый (7 + 4 подбора), Харрисон (10 + 4 подбора), Стефенс (16 + 6 подборов), Тихонов (8 + 4 подбора), Сидоров (6 + 10 передач) – старт, Лукашов (12 + 3 передачи), Петров (11 + 4 подбора), Кэмпбелл (6 + 3 подбора), Пирогов (0), Климов (8), Доу (9).
«Запорожье»: Максвелл (6 + 2 подбора), Мальчевский (10 + 3 подбора), Титов (0 + 4 подбора), Сизов (8 + 6 передач), Джозеф (13 + 8 передач) – старт, Рагимов (3), Соколенко (4 + 2 подбора), Морозов (11) Удрас (11 + 7 подборов).
Напомним, что «Киев-Баскет» победил «Днепр» в первом матче Кубка Прометея.
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