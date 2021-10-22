«Прометей» добыл седьмую победу в Суперлиге. На этот раз бита «Одесса»

Слобожанцы продолжают идти катком по внутреннему чемпионату

Фото: ФБУ

«Прометей» на выезде обыграл «Одессу» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Ронена Гинзбурга практически все время вели игру с комфортным для себя отрывом, а когда «Одесса» подбиралась по счету, гости сразу же проводили несколько результативных атак, продолжая держать хозяев на расстоянии 5-10 очков в среднем.

Как итог – седьмая победа «Прометея» в семи матчах Суперлиги. В этом сезоне слобожнцы если проигрывают, то только на евроарене.

Самым результативным игроком матча стал Харрисон, набравший 23 очка. У «Одессы» 21 балл на счету Келлисона.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса» – «Прометей» 67:79 (15:17, 16:22, 23:16, 13:24)

«Одесса»: Лейманис 9, Агафонов 8, Келлисон 21, Фицпатрик 0 + 6 подборов - 4 потери, Носков 15 + 14 подборов - старт; Лаурис 6, Новиков 6, Балабан 2, Ткачук 0

«Прометей»: Харрисон 23 + 6 подборов, Эванс 15 + 7 подборов + 4 перехвата, Кеннеди 7 + 7 подборов, Стивенс 5 + 5 подборов, Сидоров 10 - старт; Беликов 9, Петров 5, Доу 4, Липовый 1, Лукашов 0.

