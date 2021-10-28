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«Прометей» добыл третью победу кряду в женском Еврокубке

Подопечные Большаковой идут на первом месте группы B
Баскетбол Еврокубки
10:36
«Прометей» добыл третью победу кряду в женском Еврокубке
Прометей / фото - ФБУ

Женский «Прометей» добыл очередную победу в Еврокубке, победив в гостевом матче 3-го тура группового этапа турецкий «Элязыг Идаре» со счетом (78:66).

Самым результативным игроком матча стала защитница «Прометея» Ариэль Эткинс, которая набрала 17 очков, 9 подборов, 2 передачи и 2 перехвата при 3-х фолах. Также стоит отметить форварда Джойнер Холмс, которая заработала в этом матче дабл-дабл (16 очков, 14 подборов, 4 передачи).

Для подопечных Виктории Большаковой это третья победа на Еврокубке кряду. В таблице группы B «Прометей» без поражений идет на 1-м месте (6 очков), «Элязыг» занимает 3-ю строчку с 4-я очками в активе (3 матча, 1 победа).

В следующем матче «Прометей» в гостях сыграет против «Сепси».

Еврокубок FIBA. Женщины

Групповой этап. 3-й тур

«Элязыг Идаре» (Турция) – «Прометей» (Украина) 66:78 (19:18, 17:28, 14:18, 16:14)

«Прометей»: Дубровина 10 + 10 передач, Эткинс 17 + 9 подборов, Дацько 8 + 6 подборов, Холмс 16 + 14 подборов, Юркевичус 9 + 7 пподборов – старт, Бабич 16, Мусиенко 2, Любинец.

Напомним, в прошлом матче «Прометей» обыграл «Юни Сит».

Михаил Рыбак
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