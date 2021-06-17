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«Прометей» покидает Каменское. Клубу не отдают чемпионский Кубок и личные вещи спортсменов
Руководство Дворца спорта заперлось в здании с вооруженной охраной
фото - dpchas.com.ua
Баскетбольная и волейбольная команды «Прометей», которые стали чемпионами Украины, приняли решение покинуть Каменское.
17 июня руководство Дворца спорта, где базировались команды, отказалось отдавать личные вещи спортсменов и Кубок чемпионов Суперлиги Украины, который накануне привезли в Каменское баскетболисты.
Руководство Дворца спорта закрылось внутри с вооруженной охраной и юристами. На месте ведутся переговоры. Перед зданием собрались сотрудники и болельщики клуба.
Напомним, что «Прометей» оформил уникальный хет-трик.
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