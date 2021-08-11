Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»

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Украинский центровой Артем Пустовой прибыл в расположение «Гран Канарии», а также рассказал, что уже очень хочет начать тренироваться с командой:

Все мы много лет играем в чемпионате Испании и хорошо это знаем. Все игроки качественные, поэтому я думаю, что у нас будет много хороших игр вместе. Я надеюсь, что в этом году мы начнем сезон с фанатами на трибунах, потому что, когда я приезжал сюда играть в составе других клубов, болельщики «Гран-Канарии» были потрясающими. Большие фанаты баскетбола. Атмосфера здесь невероятная».