Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»

Украинский центровой прибыл в расположение новой команды
Баскетбол Украинские легионеры
16:54
Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»
Скриншот

Украинский центровой Артем Пустовой прибыл в расположение «Гран Канарии», а также рассказал, что уже очень хочет начать тренироваться с командой:

«Я чувствую себя прекрасно. Очень хочется как можно скорее приступить к тренировкам с командой. Я слышал много хорошего о городе. Думаю, мы с семьей хорошо проведем здесь время. Надеюсь, команда выступит качественно, мы будем стараться на площадке. Для меня это новый вызов, поэтому я очень рад быть здесь. У нас очень хорошие игроки. Как старые, так и новые.

Все мы много лет играем в чемпионате Испании и хорошо это знаем. Все игроки качественные, поэтому я думаю, что у нас будет много хороших игр вместе. Я надеюсь, что в этом году мы начнем сезон с фанатами на трибунах, потому что, когда я приезжал сюда играть в составе других клубов, болельщики «Гран-Канарии» были потрясающими. Большие фанаты баскетбола. Атмосфера здесь невероятная».

Контракт украинца рассчитан на один год.

Минувшие три сезона Пустовой защищал цвета «Барселоны», а до этого столько же выступал за «Обрадойро».

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Пустовой Гран Канария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Баскетбол

Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА
Игрок сборной Украины отсутствует в обновленном ростере «Вашингтона» на Летнюю лигу НБА
Украинские легионеры
18:09
Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»
Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»
Украинские легионеры
16:54
«Днепр» подпишет экс-защитника «Чикаго Буллз»
«Днепр» подпишет экс-защитника «Чикаго Буллз»
Суперлига
10:00
Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
Шредер продолжит карьеру в «Бостоне»
НБА
08:20
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
Медведенко: «Бродский немного эпатажный»
В Украине
10 августа 19:33
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Рашад Вон стал игроком «Днепра»
Суперлига
10 августа 13:15
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
НБА
10 августа 13:03
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
Кармело Энтони: «Единственное, чего мне не хватает – это чемпионский титул НБА. Не сплю по ночам»
НБА
10 августа 10:15
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта
НБА
10 августа 07:35
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
27
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
«Когда тебе говорят, что шансов нет». Устрашающий Усик вновь запугивает Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
5 августа 15:32
4
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Инсайдер: «Появился новый интригующий вариант для Ломаченко на 11 декабря»
Бокс Профессиональный бокс
4 августа 09:20
3
Все новости