Пустовой официально подписал контракт с новым клубом в чемпионате Испании
Пустовой: «Гран Канария» – новый вызов для меня»
Украинский центровой прибыл в расположение новой команды
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Украинский центровой Артем Пустовой прибыл в расположение «Гран Канарии», а также рассказал, что уже очень хочет начать тренироваться с командой:
«Я чувствую себя прекрасно. Очень хочется как можно скорее приступить к тренировкам с командой. Я слышал много хорошего о городе. Думаю, мы с семьей хорошо проведем здесь время. Надеюсь, команда выступит качественно, мы будем стараться на площадке. Для меня это новый вызов, поэтому я очень рад быть здесь. У нас очень хорошие игроки. Как старые, так и новые.
Все мы много лет играем в чемпионате Испании и хорошо это знаем. Все игроки качественные, поэтому я думаю, что у нас будет много хороших игр вместе. Я надеюсь, что в этом году мы начнем сезон с фанатами на трибунах, потому что, когда я приезжал сюда играть в составе других клубов, болельщики «Гран-Канарии» были потрясающими. Большие фанаты баскетбола. Атмосфера здесь невероятная».
Контракт украинца рассчитан на один год.
Минувшие три сезона Пустовой защищал цвета «Барселоны», а до этого столько же выступал за «Обрадойро».
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