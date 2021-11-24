Пустовой: «У Санона постоянно рот не закрывается, может быть даже чересчур»

Центровой сборной Украины рассказал об атмосфере в команде

Фото: ФБУ

Центровой «Гран-Канарии» и сборной Украины Артем Пустовой рассказал об атмосфере в национальной команде перед матчами квалификации на чемпионат мира-2023 против Грузии (26 ноября) и Северной Македонии (29 ноября):

«Сейчас в коллективе напряга нет – все относительно расслабленные. Не то, чтоб расслабленные в плане баскетбола, типа: «Мы приехали, проведем неделю дома и разъедемся». Перед тренировкой и после тренировки в раздевалке атмосфера очень классная и дружелюбная. У нас есть еще одна зажигалочка в команде – это Санон, у него постоянно рот не закрывается, может быть даже чересчур. А так вообще все круто».

Напомним, главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис заявил, что уже определился со стартовым составом на матч против Грузии, а также обозначил главную цель команды на весь отборочный цикл.