Пустовой: «В этом году выбор Лапорты никак не повлияет на баскетбольную команду»

Украинский центровой «Барселоны» Артем Пустовой высказался о победе Жоана Лапорты на выборах президента клуба.

Могу ошибаться – это мое мнение, мы в команде об этом не разговаривали, и руководство нам тоже ничего не говорит по этому поводу. В наши дни сложно быть уверенным в чем-то на сто процентов».