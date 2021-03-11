Евролига. Пустовой помог «Барселоне» переиграть «Басконию», «Милан» на выезде взял верх над «Жальгирисом»
Пустовой: «В этом году выбор Лапорты никак не повлияет на баскетбольную команду»
У «Барселоны» новый президент
Артем Пустовой / Фото: Барселона
Украинский центровой «Барселоны» Артем Пустовой высказался о победе Жоана Лапорты на выборах президента клуба.
«Могу сразу сказать, что в этом году выборы нового президента никак не повлияют на баскетбольную команду. Возможно, на следующий сезон у него будут свои планы, изменения, бюджет и так далее. Но до конца этого сезона, насколько я знаю, ничего не планируется.
Могу ошибаться – это мое мнение, мы в команде об этом не разговаривали, и руководство нам тоже ничего не говорит по этому поводу. В наши дни сложно быть уверенным в чем-то на сто процентов».
Отметим, что в структуру «Барселона» собраны футбольный, баскетбольный, гандбольный клубы.
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