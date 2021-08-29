«Мемфис» расстанется с Рондо до начала сезона
Рондо договорился о выкупе контракта с «Гриззлис»
«Лейкерс» являются фаворитами в борьбе за подписание защитника
Рэджон Рондо / фото - Getty Images
Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо договорился о выкупе контракта с «Мемфис Гриззлис».
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» являются фаворитами в борьбе за подписание Рондо.
Действующее соглашение Рэджона рассчитано до 2022 года, ветеран мог бы заработать 7,5 миллиона долларов.
В 2020-м Рондо стал чемпионом в составе «Лейкерс», но клуб не стал продлевать контракт с игроком.
Центровой Марк Газоль может покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».
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