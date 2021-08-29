Рондо договорился о выкупе контракта с «Гриззлис»

«Лейкерс» являются фаворитами в борьбе за подписание защитника

Рэджон Рондо / фото - Getty Images

Разыгрывающий защитник Рэджон Рондо договорился о выкупе контракта с «Мемфис Гриззлис».

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, «Лейкерс» являются фаворитами в борьбе за подписание Рондо.

Действующее соглашение Рэджона рассчитано до 2022 года, ветеран мог бы заработать 7,5 миллиона долларов.

В 2020-м Рондо стал чемпионом в составе «Лейкерс», но клуб не стал продлевать контракт с игроком.

Центровой Марк Газоль может покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».