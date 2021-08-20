Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»
Марк Газоль может покинуть «Лейкерс»
Центровой планировал провести следующий сезон в лос-анджелесском клубе
Марк Газоль / фото - Getty Images
Центровой Марк Газоль, несмотря на планы остаться в «Лейкерс» на второй сезон, может рассмотреть и другие варианты продолжения карьеры, сообщает инсайдер Марк Стейн.
36-летний Газоль в ноябре прошлого года подписал двухлетний контракт с «Лейкерс». После вылета сборной Испании на Олимпийских играх в Токио центровой заявил, что планирует провести следующий сезон в лос-анджелесском клубе.
В прошедшем сезоне испанец набирал за «Лейкерс» 5,0 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи и 1,1 блок-шота в среднем за матч.
Пау и Марк Газоли объявил о завершении карьер за национальную команду после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.
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