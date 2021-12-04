Рывок в финальной четверти помог «Мавпам» победить «Тернополь»

У Дугата 30 очков

«Черкасские Мавпы» с боем вырвали победу из рук «Тернополя» / фото - ФБУ

«Черкасские Мавпы» с боем вырвали победу из рук «Тернополя» в регулярном матче Суперлиги. Встреча закончилась со счетом 96:90.

Самым результативным игроком поединка стал американский защитник «Мавп» Энри Дугат, набравший 30 очков, 1 подбор, 8 передач и 1 перехват, при 4 потерях. У «Тернополя» отметился Джо Фурстингер (17 очков, 3 подбора, 3 передачи, при 2-х фолах).

Несмотря на победу, «Мавпы» идут на последнем месте таблицы Суперлиги, имея 4-е победы после 17 матчей в сезоне. «Тернополь» занимает 9 строчку с 6 победами после 18 игр.

Напомним, в предыдущем матче Суперлиги «Киев-Баскет» обыграл «Будивельник».