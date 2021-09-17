Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»
Сборная США определится с новым главным тренером команды до старта предстоящего сезона НБА
Скорее всего американскую команду возглавит действующий специалист лиги
Грегг Попович / фото - canadaexpressnews.com
Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл рассказал, что собирается определиться с новым главным тренером команды до старта предстоящего сезона НБА, который намечен на 19 октября.
Скорее всего американскую команду возглавит действующий специалист НБА, который имеет опыт работы в национальной команде.
После ухода из сборной США Майка Кшишевски в 2016 году команду возглавлял Грегг Попович. 72-летний тренер недавно привел американцев к победе на Олимпийских играх в Токио.
Грегг Попович покорил отметку 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.
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