Сборная США определится с новым главным тренером команды до старта предстоящего сезона НБА

Скорее всего американскую команду возглавит действующий специалист лиги

Грегг Попович / фото - canadaexpressnews.com

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл рассказал, что собирается определиться с новым главным тренером команды до старта предстоящего сезона НБА, который намечен на 19 октября.

Скорее всего американскую команду возглавит действующий специалист НБА, который имеет опыт работы в национальной команде.

После ухода из сборной США Майка Кшишевски в 2016 году команду возглавлял Грегг Попович. 72-летний тренер недавно привел американцев к победе на Олимпийских играх в Токио.

Грегг Попович покорил отметку 1 300 побед в регулярных чемпионатах за карьеру.