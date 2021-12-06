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02:00 Индиана Пэйсерс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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Сборная Украины узнала расписание матчей на Евробаскете-2022

Стартовый поединок подопечные Багатскиса сыграют с Великобританией



Баскетбол Сборная Украины
13:47
Сборная Украины узнала расписание матчей на Евробаскете-2022
Национальная сборная команда Украины / Фото - ФБУ
FIBA на своем официальном сайте опубликовала календарь мужского Евробаскета-2022, который состоится в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

Подопечные Айнарса Багатскиса свои матчи сыграют в Италии. Первый поединок пройдет 2 сентября против команды Великобритании. 
Расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022:

2 сентября

Украина — Великобритания – 15.15

3 сентября

Эстония — Украина – 18.00

5 сентября

Украина — Италия – 22.00

6 сентября

Греция — Украина – 18.00

8 сентября

Хорватия — Украина – 15.15
Отметим, что финальный матч турнира пройдет 18 сентября.

Накануне в рамках отбора на чемпионат мира-2023 сборная Украины в Киеве обыграла Северную Македонию (78:61).
Владимир Кириченко
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Евробаскет-2022 Айнарс Багатскис

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