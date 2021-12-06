Украина попала в четвертую корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2022
Сборная Украины узнала расписание матчей на Евробаскете-2022
Стартовый поединок подопечные Багатскиса сыграют с Великобританией
13:47
Национальная сборная команда Украины / Фото - ФБУFIBA на своем официальном сайте опубликовала календарь мужского Евробаскета-2022, который состоится в Германии, Грузии, Италии и Чехии.
Подопечные Айнарса Багатскиса свои матчи сыграют в Италии. Первый поединок пройдет 2 сентября против команды Великобритании.
Расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022:
2 сентября
Украина — Великобритания – 15.15
3 сентября
Эстония — Украина – 18.00
5 сентября
Украина — Италия – 22.00
6 сентября
Греция — Украина – 18.00
8 сентября
Хорватия — Украина – 15.15
Отметим, что финальный матч турнира пройдет 18 сентября.
Накануне в рамках отбора на чемпионат мира-2023 сборная Украины в Киеве обыграла Северную Македонию (78:61).
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