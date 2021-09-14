Сегодня «Прометей» стартует в Лиге чемпионов

Это уже второй сезон команды на европейской арене





Фото: Прометей

14 сентября чемпион Украины «Прометей» сыграет матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против болгарского «Левски».



Для «Прометея» предстоящий сезон станет вторым на европейской арене и первым в Лиге чемпионов.

Также отметим, что ранее свои силы в Лиге чемпионов, являющейся третьим по статусу турниром после Евролиги и Еврокубка, пробовали лишь четыре украинские команды: «Химик», «Будивельник», «Киев-Баскет» и «Днепр». И лишь южненцы играли в группе ЛЧ.

Прямая видео трансляция матча «Левски» – «Прометей» будет доступна на XSPORT. Начало – 17:00.