«Сиксерс» не выплатили Симмонсу 8,25 млн долларов

Разыгрывающий ждет обмена

Бен Симмонс / фото - ESPN

«Филадельфия» не выплатила разыгрывающему Бену Симмонсу часть зарплаты в размере 8,25 миллиона долларов, которую он должен был получить в пятницу, поскольку защитник не прибыл в тренировочный лагерь, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Трехкратный участник Матча всех звезд ждет обмена и понимает последствия своего упорства».

Благодаря структуре своего 5-летнего контракта на 177,2 млн 1 июля и 1 октября Симмонс должен получать по 25 процентов своей годовой зарплаты. Остальные 50 процентов выплачиваются 12 частями, начиная с 15 ноября.

Представители разыгрывающего, считают, что 8,25 млн будут выплачены защитнику после завершения обмена, сообщает инсайдер Марк Стейн. Из суммы будут вычтены все штрафы, наложенные на игрока.

Бен Симмонс не собирается больше выступать за «Филадельфию». «Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».