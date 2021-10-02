Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Сиксерс» не выплатили Симмонсу 8,25 млн долларов

Разыгрывающий ждет обмена
Баскетбол НБА
2 октября 07:35
«Сиксерс» не выплатили Симмонсу 8,25 млн долларов
Бен Симмонс / фото - ESPN

«Филадельфия» не выплатила разыгрывающему Бену Симмонсу часть зарплаты в размере 8,25 миллиона долларов, которую он должен был получить в пятницу, поскольку защитник не прибыл в тренировочный лагерь, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Трехкратный участник Матча всех звезд ждет обмена и понимает последствия своего упорства».

Благодаря структуре своего 5-летнего контракта на 177,2 млн 1 июля и 1 октября Симмонс должен получать по 25 процентов своей годовой зарплаты. Остальные 50 процентов выплачиваются 12 частями, начиная с 15 ноября.

Представители разыгрывающего, считают, что 8,25 млн будут выплачены защитнику после завершения обмена, сообщает инсайдер Марк Стейн. Из суммы будут вычтены все штрафы, наложенные на игрока.

Бен Симмонс не собирается больше выступать за «Филадельфию». «Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филадельфия 76 Бен Симмонс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Инсайдер: «Реальные переговоры об обмене Симмонса в данный момент практически мертвы»
Инсайдер: «Реальные переговоры об обмене Симмонса в данный момент практически мертвы»
Баскетбол НБА
3 октября 09:45
Симмонс может явиться в лагерь «Сиксерс»
Симмонс может явиться в лагерь «Сиксерс»
Баскетбол НБА
2 октября 14:25
Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить
Эмбиид считает, что ситуацию с Симмонсом еще можно исправить
Баскетбол НБА
24 сентября 09:15
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Док Риверс: «Надеюсь, мы убедим Бена Симмонса остаться»
Баскетбол НБА
22 сентября 21:20
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
«Филадельфия» может оштрафовать Симмонса на $1,3 млн за пропущенный тренировочный лагерь
Баскетбол НБА
22 сентября 09:35
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Симмонс не будет выступать за «Филадельфию»
Баскетбол НБА
21 сентября 20:50

Новости: Баскетбол

Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Суперлига
20:53
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
Еврокубки
13:10
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Главный тренер «Кривбасса»: «Будем продолжать работать и стремиться к хорошему уровню баскетбола»
Суперлига
11:45
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Багатскис – о матче «Кривбасс» – «Киев-Баскет»: «Меня так никогда не унижали, как сегодня»
Суперлига
09:58
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
Суперлига
07:36
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Забирченко: «Надеюсь, игроки смогут научиться играть под давлением»
Суперлига
3 октября 21:20
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Защитник «Кривбасса» установил рекорд результативности последних двух сезонов Суперлиги
Суперлига
3 октября 21:10
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне
Суперлига
3 октября 18:07
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Невероятный Коупленд помог «Кривбассу» нанести первое поражение «Киев-Баскету»
Суперлига
3 октября 17:18
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости