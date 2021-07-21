«Тернополь» подписал второго американского защитника

В прошлом сезоне Дейон Гриффин выступал в чемпионате Польши

Дейон Гриффин / фото - newdayreview.com

«Тернополь» объявил о подписании контракта с 25-летним американским атакующим защитником Дейоном Гриффином.

Минувший сезон Гриффин провел в польском «Гидротрак Радом», в составе которого в 27 матчах местного национального первенства набирал 11.7 очка (31.6% трехочковых), делал 3.1 подбора и 2.5 передачи за 26.7 минуты на площадке.

Предстоящий сезон в составе «Тернополя» станет вторым в профессиональной карьере американца. Команда Дмитрия Забирченко ранее, подписала первого легионера, которым стал Ти Джей Гоз, также выступавший в чемпионате Польши в минувшем сезоне.