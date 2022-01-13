«Тернополь» подписал контракт с экс-игроком «Нью-Йорк Никс»
«Тернополь» подпишет контракт с бывшим защитником «Черкасских Мавп» Лаки Джонсом
Американец выступал в минувшем сезоне Суперлиги
Лаки Джонс / Фото - ФБУ«Тернополь» заключит соглашение с бывшим защитником «Черкасских Мавп» Лаки Джонсом.
Джонс в минувшем сезоне отыграл 4 матча в составе черкасского клуба в Суперлиге, в которых получал 28 минут игрового времени, набирал 16.8 очка, делал 4.5 подбора и 1.5 передачи при 42% реализации трехочковых (3 броска в среднем за игру).
В ноябре 2020 года Джонс по семейным обстоятельствам покинул черкасский коллектив.
Отметим, что американец также выступал в чемпионатах Бельгии, Франции, Греции, Германии и Финляндии.
Ранее «Тернополь» подписал контракт с американским свингменом, экс-игроком «Нью-Йорк Никс» Туре Марри.
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