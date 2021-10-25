«Прометей» вовремя включился и обыграл «Тернополь»
«Тернополь» расстался со своим легионером
Команда сейчас на последнем месте в турнирной таблице
БК «Тернополь» в Instagram
объявил о прекращении сотрудничества с 25-летним американским легионером Дейоном Гриффином.
В «Тернополя» Гриффин перешел в июле этого года.
В нынешнем сезоне Суперлиги Гриффин сыграл 9 матчей, в среднем набирая 13,8 очков, делая 3,0 подбора и 3,3 передачи. Отметим, что Дейон был игроком стартовой пятерки команды Дмитрия Забирченко.
Новым клубом Гриффина стал греческий «Аполлон Патры».
Напомним, ранее «Тернополь» проиграл «Черкасским Мавпам».
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