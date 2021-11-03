Точная трешка на последней секунде матча принесла «Киев-Баскету» третьею победу в Кубке FIBA

Команда Айнарса Багатскиса снова обыграла обидчиков «Днепра»

Фото: пресс-служба турнира

«Киев-Баскет» на выезде вырвал победу у «Трефл Сопота» в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы FIBA.

Украинский коллектив провалил начало встречи, отпустив соперника на «10+» очков. Но уже в начале третьей десятиминутки сумел нивелировать отставание. Дальше в матче пошли «качели», однако большую часть времени преимуществом владели поляки. И все же концовка поединка осталась за «Киев-Баскетом». Победу команде Айнарса Багатскиса принес точный трехочковый бросок от Майка Кеффи на последней секунде матча.

Как итог – третья победа киевлян в Кубке Европы. Украинская команда вернула себе лидерство в группе В.

Самым результативным игроком в составе «Киев-Баскета» стал Дмитрий Скапинцев, набравший 14 баллов.

Кубок Европы FIBA. Группа В. 4-й тур:

«Трефл Сопот» (Польша) – «Киев-Баскет» (Украина) 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

«Трефл Сопот»: Янг 14, Мотен 5+5 подборов, Грушецки 9+5 подборов, Коленда 4, Шарма 6+6 подборов – старт; Франке 12, Леончик 9+7 подборов, Линдбом 2+5 подборов, Шлачетка 4

«Киев-Баскет»: Кеффи 5, Гаррет 5+13 подборов, Скапинцев 14+5 подборов, Вудсон 12, Вашинтон 3 – старт; Тиртышник 8, Аникеенко 6, Томпсон 13 + 6 передач, Войналович 0

Напомним, в квалификации «Сопот» выбил другой украинский клуб – «Днепр».