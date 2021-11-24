Томпсон: «Буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря»
Томпсон: «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и нападению»
Защитник уверен, что его команда сможет бороться за чемпионский титул в этом году
Клэй Томпсон / фото - nbcsports.com
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон выразил уверенность в том, что в этом году его команда сможет бороться за титул чемпиона НБА.
«Мы выдаем баланс 15-2. Это отличный показатель. По защите и нападению мы входим в тройку лучших в лиге. А я еще даже не играл. Подумайте об этом. Серьезно подумайте об этом».
«Голден Стэйт» назвал дату возвращения Клэя Томпсона.
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