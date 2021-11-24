Томпсон: «Голден Стэйт» входит в топ-3 НБА по защите и нападению»
Томпсон: «Я хочу вернуться одним из лучших игроков в мире»
Защитник «Уорриорз» принял участие в полноценной командной тренировке
Клэй Томпсон / фото - bleacherreport.com
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон впервые после травмы принял участие в полноценной командной тренировке.
Томпсона цитирует портал AP News:
«Трудно выразить словами, насколько я благодарен за то, что снова играю в баскетбол.
Я чувствую себя самим собой. Чувствую себя прекрасно. Я попадаю в кольцо, отлично играю в защите. Самая сложное – это набрать хорошую физическую форму, необходимую для того, чтобы быть отличным игроком НБА. Это сложно, и для этого требуется время.
Я не хочу вернуться и быть тенью самого себя. Я хочу вернуться таким, каким был, когда последний раз играл, а я был одним из лучших игроков в мире».
Клэй Томпсон выразил уверенность в том, что в этом году его команда сможет бороться за титул чемпиона НБА.
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