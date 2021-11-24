Томпсон: «Я хочу вернуться одним из лучших игроков в мире»

Клэй Томпсон / фото - bleacherreport.com

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон впервые после травмы принял участие в полноценной командной тренировке.

Томпсона цитирует портал AP News:

Я чувствую себя самим собой. Чувствую себя прекрасно. Я попадаю в кольцо, отлично играю в защите. Самая сложное – это набрать хорошую физическую форму, необходимую для того, чтобы быть отличным игроком НБА. Это сложно, и для этого требуется время.

Я не хочу вернуться и быть тенью самого себя. Я хочу вернуться таким, каким был, когда последний раз играл, а я был одним из лучших игроков в мире».