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02:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 92:100 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Лейкерс 106:100 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 119:100 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 104:112 Окончен
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
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НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 84:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 86:94 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 84:82 Перерыв
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 Перерыв
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 53:57 2-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 55:49 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 52:46 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 42:52 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 62:38 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 37:40 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 25:20 1-я четверть
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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Томпсон: «Я хочу вернуться одним из лучших игроков в мире»

Защитник «Уорриорз» принял участие в полноценной командной тренировке
Баскетбол НБА
24 ноября 20:00
Томпсон: «Я хочу вернуться одним из лучших игроков в мире»
Клэй Томпсон / фото - bleacherreport.com

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон впервые после травмы принял участие в полноценной командной тренировке.

Томпсона цитирует портал AP News:

«Трудно выразить словами, насколько я благодарен за то, что снова играю в баскетбол.

Я чувствую себя самим собой. Чувствую себя прекрасно. Я попадаю в кольцо, отлично играю в защите. Самая сложное – это набрать хорошую физическую форму, необходимую для того, чтобы быть отличным игроком НБА. Это сложно, и для этого требуется время.

Я не хочу вернуться и быть тенью самого себя. Я хочу вернуться таким, каким был, когда последний раз играл, а я был одним из лучших игроков в мире».

Клэй Томпсон выразил уверенность в том, что в этом году его команда сможет бороться за титул чемпиона НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз

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