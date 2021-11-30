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Топ-10 моментов дня в НБА. Постер Порзигиса и трюковой бросок Дерозана
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: ESPN
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли постер данк от форварда «Далласа» Кристапса Порзингиса через центрового «Кливленда» Джареда Аллена и трюковой бросок с фалом в исполнении Демара Дерозана из «Чикаго»
В рамках регулярного чемпионата НБА «Даллас» уступил «Кливленду».
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