Михайлюк помог «Торонто» переиграть «Филадельфию», «Клипперс» выстояли в матче с «Майами»
Топ-10 моментов дня в НБА. Точный бросок Хирро с центра площадки и монстр-данк Таунса
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: NBA
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли сумасшедшее попадание с центра площадки от форварда «Майами» Тайлера Хирро и эффектный данк от центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» одержал верх над «Пеликанс», «Миннесота» разобрался с «Сакраменто».
Комментарии 0