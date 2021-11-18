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Топ-10 моментов дня в НБА. Точный бросок Хирро с центра площадки и монстр-данк Таунса

Лучшие моменты дня в видеообзоре
Баскетбол НБА
10:50
Топ-10 моментов дня в НБА. Точный бросок Хирро с центра площадки и монстр-данк Таунса
Фото: NBA

НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли сумасшедшее попадание с центра площадки от форварда «Майами» Тайлера Хирро и эффектный данк от центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.

В рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» одержал верх над «Пеликанс», «Миннесота» разобрался с «Сакраменто».

Рене Тер Велде
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Теги

Карл-Энтони Таунс Майами Хит Миннесота Тимбервулвс

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