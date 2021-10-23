Крис Пол установил уникальный рекорд НБА
Топ-5 моментов дня в НБА. Гениальный проход Ламело Болла и потрясающий данк Макги
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: skysports.com
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли эффектный проход разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла и мощный данк центрового «Финикс Санс» Джавэйла Макги.
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» обыграл «Филадельфию», «Лейкерс» уступили «Финиксу».
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