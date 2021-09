Трей Янг принял участие в рестлинг-шоу

Трей Янг / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг принял участи в рестлинг-шоу на знаменитой арене Мэдисон Сквэр Гарден.

Болельщики в Нью-Йорке не были рады появлению звездного баскетболиста. Во время рестлинг-шоу Янг вновь вел себя вызывающе и «бросал вызов» зрителям. Кроме того, он атаковал повисшего на канатах Рэя Мистерио, после чего его под свист болельщиков его вывели за пределы арены.

Trae Young got thrown out for attacking Rey Mysterio @BRWrestling



(via @WWE)pic.twitter.com/yicMNwXtIT