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Трей Янг принял участие в рестлинг-шоу

Болельщики освистали баскетболиста
Баскетбол НБА
12:19
Трей Янг принял участие в рестлинг-шоу
Трей Янг / фото - Getty Images

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг принял участи в рестлинг-шоу на знаменитой арене Мэдисон Сквэр Гарден.

Болельщики в Нью-Йорке не были рады появлению звездного баскетболиста. Во время рестлинг-шоу Янг вновь вел себя вызывающе и «бросал вызов» зрителям. Кроме того, он атаковал повисшего на канатах Рэя Мистерио, после чего его под свист болельщиков его вывели за пределы арены.

Ранее Янг получил максимальный контракт в клубе.


Антон Кривенко
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Атланта Хоукс Трей Янг

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