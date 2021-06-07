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Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА

Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Баскетбол НБА
09:39
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Кавай Леонард / Фото - orlandosentinel
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф. 

В видеоподборку вошел сумасшедший данк форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда через Кристапса Порзингиса («Даллас Маверикс»), а также изысканный аллей-уп от игроков «Атланта Хоукс» Трэя Янга и Джона Коллинза.  


Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс Кристапс Порзингис Трей Янг Атланта Хоукс

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