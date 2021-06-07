«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
Убийственный данк Леонарда через Порзингиса и эффектный аллей-уп от игроков «Атланты» вошли в топ-10 НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Кавай Леонард / Фото - orlandosentinelНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошел сумасшедший данк форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда через Кристапса Порзингиса («Даллас Маверикс»), а также изысканный аллей-уп от игроков «Атланта Хоукс» Трэя Янга и Джона Коллинза.
Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.
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