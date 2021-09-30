Пау Газоль избран в комиссию спортсменов МОК
Ушла целая эпоха. Легендарный Пау Газоль объявил о завершении карьеры
Последние 2 года испанец страдал из-за травмы стопы
Пау Газоль / Фото - zimbioТитулованный испанский баскетболист тяжелый форвард Пау Газоль принял решение о завершении спортивной карьеры. Об этом в Twitter сообщает журналист издания El Mundo Лукас Саес-Браво.
41-летний Пау 5 октября проведет пресс-конференцию, на которой объявит о своем решении.
Отмечается, что Газоль размышлял о завершении карьеры игрока с момента окончания Олимпийских игр в Токио, после которой он принял решение закончить карьеру в сборной. В столице Японии команда Испании дошла до четвертьфинальной стадии турнира.
Последние два года Газоль страдал из-за травмы стопы. Свою профессиональную карьеру Газоль-старший начал в 1998 году в
«Барселоне», откуда спустя три года перебрался в НБА. В его активе 1362 матча, в которых он набирал в среднем 17 очков, 9.3 подбора и 3.2 передачи при реализации с игры 50,7%. Газоль дважды становился чемпионом НБА с «Лейкерс» (2009, 2010). Также испанец – 6-кратный участник Матчей всех звезд.
В составе сборной Испании Газоль стал обладателем 11 медалей, включая золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015) Евробаскетов.
В августе Газоль стал одним из четырех новых членов комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
Комментарии 0