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ФБУ готовит натурализацию трех игроков

Двое баскетболистов готовятся в мужскую сборную Украины, и одна в женскую
Баскетбол Сборная Украины
18:20
ФБУ готовит натурализацию трех игроков
Михаил Бродский / Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью пресс-службе ФБУ рассказал о решении натурализировать трех игроков.

«Мы готовим документы, ждем подтверждения натурализации двух игроков в мужскую сборную, чтобы у тренера был выбор, и одной баскетболистки в женскую. Назвать? Кеффи уже озвучен, остальные – хотят, скажем так.

В женскую команду игрока выбирал Срджан Радулович. Я даже не знаю фамилию. Но это первый номер. Дубровиной нет замены. Подрастает Дубнюк, она через два года заменит Дубровину. Но нам нужно сейчас. Выходит Шматова, которая за француженками не успевала. С Финляндией нормально, а за игроками Франции не успевала.

И я считаю, что без игрока задней линии в сборной нам будет сложно. Хотя будет Михайлюк, но нам надо и на чемпионат мира попасть. Грузии позорно проиграли. Я уверен, что Скапинцева вечером нужно было записывать в состав. Оказалось, что Герун, Зотов и Санон не могут заменить, а Скапинцев вышел бы на 7-10 минут».

Напомним, ранее главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о планах привлечения молодых игроков.


Карен Агабекян
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Михаил Бродский женская сборная Украины (баскетбол) сборная Украины (баскетбол)

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