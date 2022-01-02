ФБУ готовит натурализацию трех игроков

Михаил Бродский / Фото: ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью пресс-службе ФБУ рассказал о решении натурализировать трех игроков.



В женскую команду игрока выбирал Срджан Радулович. Я даже не знаю фамилию. Но это первый номер. Дубровиной нет замены. Подрастает Дубнюк, она через два года заменит Дубровину. Но нам нужно сейчас. Выходит Шматова, которая за француженками не успевала. С Финляндией нормально, а за игроками Франции не успевала.

И я считаю, что без игрока задней линии в сборной нам будет сложно. Хотя будет Михайлюк, но нам надо и на чемпионат мира попасть. Грузии позорно проиграли. Я уверен, что Скапинцева вечером нужно было записывать в состав. Оказалось, что Герун, Зотов и Санон не могут заменить, а Скапинцев вышел бы на 7-10 минут».