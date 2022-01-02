ФБУ готовит натурализацию трех игроков
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский в интервью пресс-службе ФБУ
рассказал о решении натурализировать трех игроков.
«Мы готовим документы, ждем подтверждения натурализации двух игроков в мужскую сборную, чтобы у тренера был выбор, и одной баскетболистки в женскую. Назвать? Кеффи уже озвучен, остальные – хотят, скажем так.
В женскую команду игрока выбирал Срджан Радулович. Я даже не знаю фамилию. Но это первый номер. Дубровиной нет замены. Подрастает Дубнюк, она через два года заменит Дубровину. Но нам нужно сейчас. Выходит Шматова, которая за француженками не успевала. С Финляндией нормально, а за игроками Франции не успевала.
И я считаю, что без игрока задней линии в сборной нам будет сложно. Хотя будет Михайлюк, но нам надо и на чемпионат мира попасть. Грузии позорно проиграли. Я уверен, что Скапинцева вечером нужно было записывать в состав. Оказалось, что Герун, Зотов и Санон не могут заменить, а Скапинцев вышел бы на 7-10 минут».
Напомним, ранее главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о планах привлечения молодых игроков.
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