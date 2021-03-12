Ягупова – о женской Суперлиге: «Нужно больше доверять молодым девушкам, чем брать в состав сомнительных американок»

Алина Ягупова / Фото - Facebook

Капитан женской сборной Украины и лидер турецкого «Фенербахче» Алина Ягупова в интервью официальному сайту ФБУ рассказала о том, как можно поднять уровень женской украинской Суперлиги.





«Прежде всего это появление новых клубов и спонсоров, знаю, что в этом направлении ведется работа в ФБУ. А вот в игровом плане, возможно, нужно больше давать доверия молодым девушкам, чем брать сомнительных американок в состав и обыгрывать соперников по 50-60 очков. Также, возможно, есть проблема с тренерскими кадрами. В женском баскетболе в Украине почти не появляется новых тренерских имен, все специалисты здесь работают десятки лет и возможно где-то не хватает «свежей крови». В то же время, у нас есть очень хорошая молодежь, которую воспитывают и находят детские тренеры – это наш шанс. Можно только посмотреть на сборную Украины, которая существенно омолодилась. Сейчас мы видим совершенно другой состав».



