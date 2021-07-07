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«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола

Специалист хочет помочь команде повторить успех прошлого сезона
Баскетбол Суперлига
17:31
«Запорожье» пригласило тренера, который специализируется на «ментальной стороне» баскетбола
Паулюс Баркус

«Запорожье» подписало контракт с литовским специалистом Паулюсом Баркусом, который будет ассистентом главного тренера команды Станислава Овдеенко.

30-летний тренер намерен помочь «Запорожью» вновь стать вице-чемпионом Украины:

«Я очень рад присоединиться к БК «Запорожье» – команде, которая всегда бьется до последней секунды, стремится побеждать и всегда проводит каждую игру как последнюю. Я рассчитываю встретить здесь людей, которые горят баскетболом, ценят момент и хотят достигать максимума. Постараюсь помочь команде повторить успех прошлого сезона, а еще лучше – добиться большего».

Баркус имеет девять лет тренерского опыта. Специализируется на скаутинге, индивидуальной работе с игроками, уделяя большое внимание «ментальной стороне» баскетбола.

Ранее «Запорожье» подписало первого легионера в межсезонье.

Источник: basket.com.ua Сергей Остапенко
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