Женская НБА показала новый юбилейный логотип

Женская НБА (WNBA) в социальных сетях представила обновленный логотип в честь юбилейного 25-го сезона.

Также в WNBA представили новый мяч Evo NXT для юбилейного сезона.

Wilson Sporting Goods Co., in partnership with the Women’s National Basketball Association (WNBA), today unveiled the league’s new official game ball before the start of the milestone 25th WNBA season. pic.twitter.com/iQpRNcow3K