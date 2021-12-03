Женский «Прометей» разгромил «Элязыг» и вышел в первый раунд плей-офф Еврокубка
Женский «Прометей» узнал соперника по первому раунду плей-офф Еврокубка
Первый матч 1/16 финала турнира состоится 15 декабря
«Прометей» / Фото - ФБУЖенский «Прометей» узнал соперника в 1-м раунде плей-офф Еврокубка. Им стал швейцарский «Фрибург».
Украинская команда получила 6-й номер посева при жеребьевке, «Фрибург» – 27-й. Об этом сообщает официальный сайт FIBA.
Швейцарский клуб в группе G занял второе место, уступив французскому «Танго Буржу» (выиграл все игры группы и получил 1-й номер посева). «Фрибург» на групповом этапе выиграл 3 матча и 3 матча проиграл, но опередил испанский «Тенерифе» и итальянский «Сассари».
Первый матч 1/16 финала турнира состоится 15 декабря, ответный – 22 декабря.
Напомним, «Прометей» выиграл группу, одержав 5 побед в 6 матчах. В последней игре квартета В слобожанская команда дома разгромила турецкий «Элязыг» (92:52).
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