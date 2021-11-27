Дудченко стал лучшим среди украинцев в индивидуалке на первом этапе Кубка мира

Выиграл гонку норвежец Лагрейд

Фото: biathlon.com.ua

В Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира сезона 2021/2022.

Лучшим среди украинских биатлонистов стал Антон Дудченко, который занял 24 место. Также в топ-30 попал Дмитрий Пидручный.

Выиграл гонку представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд, второе место занял его соотечественник Тарьей Бё, третий результат показал француз Симон Дестье.

Курьез случился с представителем России Эдуардом Латыповым. Он после четвертой стрельбы шел на второй позиции, однако вместо того, чтобы финишировать, пошел на еще один круг дистанции, а когда осознал свою ошибку, то был за пределами топ-3.

Эстерсунд. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка:

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0

2. Тарьей Бё (0+1+0+1) +59,2

3. Симон Дестье (0+1+0+1) +1:00,6

...

24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4

28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0

41. Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2

52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0

76. Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0

Полные результаты смотрите здесь.

Напомним, в женской индивидуальной гонке лучшей среди украинок стала Валентина Семеренко.