Дудченко стал лучшим среди украинцев в индивидуалке на первом этапе Кубка мира
В Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира сезона 2021/2022.
Лучшим среди украинских биатлонистов стал Антон Дудченко, который занял 24 место. Также в топ-30 попал Дмитрий Пидручный.
Выиграл гонку представитель Норвегии Стурла Хольм Лагрейд, второе место занял его соотечественник Тарьей Бё, третий результат показал француз Симон Дестье.
Курьез случился с представителем России Эдуардом Латыповым. Он после четвертой стрельбы шел на второй позиции, однако вместо того, чтобы финишировать, пошел на еще один круг дистанции, а когда осознал свою ошибку, то был за пределами топ-3.
Эстерсунд. Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка:
1. Стурла Легрейд (0+0+0+0) 51:04,0
2. Тарьей Бё (0+1+0+1) +59,2
3. Симон Дестье (0+1+0+1) +1:00,6
...
24. Антон Дудченко (2+1+0+0) +3:32,4
28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +3:44,0
41. Денис Насыко (0+1+0+1) +4:37,2
52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) +5:10,0
76. Андрей Доценко (0+1+0+2) +7:05,0
Полные результаты смотрите здесь.
Напомним, в женской индивидуальной гонке лучшей среди украинок стала Валентина Семеренко.