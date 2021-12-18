Джима сошла с дистанции в гонке преследования из-за катастрофической стрельбы

Биатлонистка поняла, что смысла продолжать гонку нет

Фото: Biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Юлия Джима не финишировала в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Франция.

Лидер сборной допустила пять промахов за три огневых рубежа и решила не продолжать гонку.

В зачете Кубка мира Джима занимает 31-e место, имея 95 очков. Тренера считают, что при удачной стрельбе украинка могла бы бороться за призовые места в большинстве гонок.

Напомним, лучшей среди украинок в гонке преследования стала Дарья Блашко.