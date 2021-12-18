Джима с двумя промахами на стойке финишировала в топ-15 спринта Хохфильцена
Джима сошла с дистанции в гонке преследования из-за катастрофической стрельбы
Биатлонистка поняла, что смысла продолжать гонку нет
Фото: Biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Юлия Джима не финишировала в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси, Франция.
Лидер сборной допустила пять промахов за три огневых рубежа и решила не продолжать гонку.
В зачете Кубка мира Джима занимает 31-e место, имея 95 очков. Тренера считают, что при удачной стрельбе украинка могла бы бороться за призовые места в большинстве гонок.
Напомним, лучшей среди украинок в гонке преследования стала Дарья Блашко.
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