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Насыко с двумя промахами стал лучшим из украинцев в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии

Выиграл гонку норвежец Хавард Богетвейт
Биатлон
16:42
Насыко с двумя промахами стал лучшим из украинцев в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии
Фото: biathlon.com.ua

В австрийском Обертиллиахе завершилась спринтерская гонка у мужчин, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка IBU.

Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко, показавший 22 результат. В топ-50 также попали Виталий Труш и Андрей Орлык.

Выиграл гонку представитель Норвегии Хавард Богетвейт, второе место у еще одного норвежца Эрленн Бьонтегор, третье – россиянина Максима Цветкова.

Кубок IBU. Обертиллиах. Спринт. Мужчины:

1. Хавард Богетвейт (0+1) 23:37,0

2. Эрленн Бьонтегор (0+2) +17,2

3. Максим Цветков (0+1) +17,3

...

22. Денис Насыко (1+1) +1:22,5

37. Виталий Труш (1+1) +1:48,9

45. Андрей Орлык (1+0) +2:00,4

58. Александр Пономаренко (1+0) +2:28,1

75. Андрей Доценко (2+2) +2:58,9

86. Руслан Бригадир (1+2) +3:30,7

Полные результаты здесь.

Напомним, в женском спринте украинка Екатерина Бех попала в топ-10.

Сергей Остапенко
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