Насыко с двумя промахами стал лучшим из украинцев в спринте на этапе Кубка IBU в Австрии
В австрийском Обертиллиахе завершилась спринтерская гонка у мужчин, которая прошла в рамках третьего этапа Кубка IBU.
Лучшим среди украинцев стал Денис Насыко, показавший 22 результат. В топ-50 также попали Виталий Труш и Андрей Орлык.
Выиграл гонку представитель Норвегии Хавард Богетвейт, второе место у еще одного норвежца Эрленн Бьонтегор, третье – россиянина Максима Цветкова.
Кубок IBU. Обертиллиах. Спринт. Мужчины:
1. Хавард Богетвейт (0+1) 23:37,0
2. Эрленн Бьонтегор (0+2) +17,2
3. Максим Цветков (0+1) +17,3
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22. Денис Насыко (1+1) +1:22,5
37. Виталий Труш (1+1) +1:48,9
45. Андрей Орлык (1+0) +2:00,4
58. Александр Пономаренко (1+0) +2:28,1
75. Андрей Доценко (2+2) +2:58,9
86. Руслан Бригадир (1+2) +3:30,7
Полные результаты здесь.
Напомним, в женском спринте украинка Екатерина Бех попала в топ-10.
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