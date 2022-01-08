Ройселанд из Норвегии стала триумфатором спринта в Оберхофе, Валя Семеренко финишировала 13-й
Норвегия выиграла смешанную эстафету в Оберхофе. Украина – на 10-й позиции
Вторые – белорусы, топ-3 замкнула команда Франции
08 января 14:58
Валентина Семеренко / Фото - FacebookВ Оберхофе (Германия) завершилась смешанная эстафета в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.
За команду Украины гонку бежали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима.
Прима перепутал огневой рубеж в первой стрельбе. Из-за задержки он закончил стрельбу лежа последним, а затем использовал 3 дополнительных патрона (0+3) в стойке. Он передал эстафету 20-м.
Пидручный использовал 3 дополнительных патрона, но улучшил положение украинской команды, финишировав на 10-й позиции.
Семеренко прошла первую стрельбу без промахов и использовала 2 дополнительных патрона во второй. Ей не удалось отыграть позиции на финише.
Джима также чисто выполнила первую стрельбу, а во второй использовала аж 3 дополнительных патрона.
Таким образом, сборная Украины финишировала на 10-позиции.
Отметим, что гонку выиграла команда Норвегии, далее расположились белорусы. Тройку лидеров замкнула сборная Франции.
Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф (Германия). Смешанная эстафета
1. Норвегия (0+6), 1:28:51,4
2. Беларусь (0+5), +23,1
3. Франция (0+11), +2:01,3
4. Швеция (3+10), +2:08,4
5. Россия (0+9), +2:08,9
6. Германия (0+6), +2:10,7
...
10. Украина (0+12) +4:00,9
Напомним, 7 января на этапе Кубка мира в Оберхофе состоялись спринтерские гонки у женщин и мужчин. Лучшими среди украинцев стали Богдан Цымбал и Валентина Семеренко.
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