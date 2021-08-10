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Сестры Семеренко и Захарова получили именные звезды на «Аллее славы»

Все трое являются олимпийскими чемпионками

Биатлон
20:19
Сестры Семеренко и Захарова получили именные звезды на «Аллее славы»
Захарова и сестры Семеренко / Фото: НОК Украины

В центре Киева торжественно открыли три новые звезды на «Аллее славы».

Признание в виде звезд получили олимпийская чемпионка-1980 в спортивной гимнастке Стелла Захарова, а также олимпийские чемпионки-2014 в биатлоне сестры Вита и Валентина Семеренко.


Напомним, что к новому биатлонному сезону сестры Семеренко решили готовиться отдельно от основной команды. Подготовкой украинок займется Григорий Шамрай.

Карен Агабекян
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