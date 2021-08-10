Брынзак: «Мы сделаем для сестер Семеренко все возможности для тренировок»
Сестры Семеренко и Захарова получили именные звезды на «Аллее славы»
Все трое являются олимпийскими чемпионками
20:19
Захарова и сестры Семеренко / Фото: НОК Украины
В центре Киева торжественно открыли три новые звезды на «Аллее славы».
Признание в виде звезд получили олимпийская чемпионка-1980 в спортивной гимнастке Стелла Захарова, а также олимпийские чемпионки-2014 в биатлоне сестры Вита и Валентина Семеренко.
На столичній Площі зірок, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту, з’явились ще три нові пам’ятні відзнаки на честь:— НОК України (@OlympicUA) August 10, 2021
Віти та Валентини Семеренко
Стелли Захарової
Пишаємося вами!!!
ТРЦ Gulliver
Напомним, что к новому биатлонному сезону сестры Семеренко решили готовиться отдельно от основной команды. Подготовкой украинок займется Григорий Шамрай.