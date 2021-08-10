Сестры Семеренко и Захарова получили именные звезды на «Аллее славы»

Все трое являются олимпийскими чемпионками





Захарова и сестры Семеренко / Фото: НОК Украины

В центре Киева торжественно открыли три новые звезды на «Аллее славы».



Признание в виде звезд получили олимпийская чемпионка-1980 в спортивной гимнастке Стелла Захарова, а также олимпийские чемпионки-2014 в биатлоне сестры Вита и Валентина Семеренко.

На столичній Площі зірок, яка є символом визнання, підтримки та популяризації національної культури, мистецтва і спорту, з’явились ще три нові пам’ятні відзнаки на честь:

Віти та Валентини Семеренко

Стелли Захарової

Пишаємося вами!!!

ТРЦ Gulliver — НОК України (@OlympicUA) August 10, 2021

Напомним, что к новому биатлонному сезону сестры Семеренко решили готовиться отдельно от основной команды. Подготовкой украинок займется Григорий Шамрай.