Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
В Италии проходит седьмой этап Кубка мира
Валентина Семеренко / фото - biathlon.com.ua
В итальянском Антхольц-Антерсельве, в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, состоится женская эстафета.
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды, которая представит «Сине-желтых» в этой гонке.
Состав команды: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Джима, Елена Билосюк.
Гонка стартует 22 января, в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, в индивидуальной гонке Антхольца украинки оказались за пределами топ-30.