Цымбал: «По сегодняшней гонке я доволен, я мог терпеть, и были силы»

Богдан Цымбал / ФОТО: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эфире UA: Перший высказался о своем выступлении на первом этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Ангхольц-Антерсельве.



О чем говорил Санитра? Он говорил четко стрелять, советовал выбрать хорошую позицию и не переживать и не спешить. Сказал, что свою работу нужно сделать качественно.

По сегодняшней гонке я доволен, я мог терпеть, и были силы. Возможно, это из-за первого этапа и на третьем было бы сложнее».