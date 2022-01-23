Цымбал: «На самом деле, можно держать темп лидеров»
Цымбал: «По сегодняшней гонке я доволен, я мог терпеть, и были силы»
Украинец хорошо отбежал мужскую эстафету
Богдан Цымбал / ФОТО: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эфире UA: Перший высказался о своем выступлении на первом этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Ангхольц-Антерсельве.
«Перед стартом было не по себе, поскольку последний раз бегал первый этап на чемпионате мира в прошлом году и поэтому не знал как пойдет. В принципе я доволен своим первым кругом, а по поводу остальных кругов, то мне казалось, что я неплохо двигался. Было лучше, чем до этого. Мне понравился этап».
О чем говорил Санитра? Он говорил четко стрелять, советовал выбрать хорошую позицию и не переживать и не спешить. Сказал, что свою работу нужно сделать качественно.
По сегодняшней гонке я доволен, я мог терпеть, и были силы. Возможно, это из-за первого этапа и на третьем было бы сложнее».
Напомним, ранее женская сборная Украины финишировала за пределами топ-10 в женской эстафете Антхольца.
Комментарии 0