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Украинцы провалили спринт чемпионата Европы

Трое все же отобрались в гонку преследования
Биатлон
14:28
Украинцы провалили спринт чемпионата Европы
Андрей Доценко / Фото: павел заровецкий

На чемпионате Европы в Арбере завершился мужской спринт.

Места на подиуме заняли норвежец Ерленн Бёнтегор, россиянин Никита Поршнев и немец Лукас Фратцшер.

Украинцы не справились со стрельбой. Андрей Доценко, который допустил 2 промаха, финишировал 41-м, также в гонку преследования отобрались Виталий Труш и Тарас Лесюк, которые по четыре раза ошиблись на стрельбище.

Чемпионат Европы. Мужчины. Спринт

1. Ерленн Бёнтегор (0+0) – 26:39,4
2. Никита Поршнев (0+0) – +20,6
3. Лукас Фратцшер (0+1) – +22,9
...
41. Андрей Доценко (1+1) – +2:34,6
55. Виталий Труш (2+2) – +3:00,6
56. Тарас Лесюк (2+2) – +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (3+1) – +3:10,5
79. Денис Насыко (2+4) – +3:58,5
82. Андрей Орлык (0+4) – +4:04,4

Лесюк финишировал в первой десятке в индивидуальной гонке чемпионата Европы.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Труш Андрей Доценко Тарас Лесюк

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