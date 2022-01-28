Украинцы провалили спринт чемпионата Европы
На чемпионате Европы в Арбере завершился мужской спринт.
Места на подиуме заняли норвежец Ерленн Бёнтегор, россиянин Никита Поршнев и немец Лукас Фратцшер.
Украинцы не справились со стрельбой. Андрей Доценко, который допустил 2 промаха, финишировал 41-м, также в гонку преследования отобрались Виталий Труш и Тарас Лесюк, которые по четыре раза ошиблись на стрельбище.
Чемпионат Европы. Мужчины. Спринт
1. Ерленн Бёнтегор (0+0) – 26:39,4
2. Никита Поршнев (0+0) – +20,6
3. Лукас Фратцшер (0+1) – +22,9
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41. Андрей Доценко (1+1) – +2:34,6
55. Виталий Труш (2+2) – +3:00,6
56. Тарас Лесюк (2+2) – +3:01,4
61. Руслан Ткаленко (3+1) – +3:10,5
79. Денис Насыко (2+4) – +3:58,5
82. Андрей Орлык (0+4) – +4:04,4
Лесюк финишировал в первой десятке в индивидуальной гонке чемпионата Европы.
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