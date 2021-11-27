Валентина Семеренко с одним промахом попала в топ-20 индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира сезона 2021/22

Победительницей стала Маркета Давидова из Чехии

Фото: biathlon.com.ua

В Эстерсунде индивидуальной гонкой стартовал первый этап Кубка мира сезона 2021/22.

Лучшей среди украинок стала Валентина Семеренко, которая допустила один промах последним выстрелом и заняла 17 место. Юлия Джима трижды ошибалась на огневых рубежах, однако за счет хорошей работы на лыжне сумела показать 22 результат. Анастасия Меркушина с тремя промахами оказалась на 71 позиции.

Выиграла индивидуальную гонку представительница Чехии Маркета Давидова, второй стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии, третьей – немка Дениз Херрманн.

Кубок мира. Эстерсунд. Индивидуальная гонка. Женщины

1. Маркета Давидова (0+0+0+0) 42:43,5

2. Лиза Тереза Хаузер (0+0+0+1) +1:17,7

3. Дениз Херрманн (0+1+0+0) +1:23,0

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17. Валя Семеренко (0+0+0+1) +3:11,4

22. Юлия Джима (2+0+0+1) +3:27,6

71. Анастасия Меркушина (2+1+0+0) +6:06,2

107. Екатерина Бех (2+1+3+1) +9:47,7

DNS Ирина Петренко

В 16:00 в Эстерсунде состоится индивидуальная гонка у мужчин. Видео трансляция будет доступна у нас на сайте.