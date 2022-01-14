Велепец: «Непонятно что с Петренко, надо с ней поговорить»

Старший тренер женской команды Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:

Стрельба здесь хорошая у всех, мало штрафных кругов – всего лишь одна-две команды заходили на них, остальные с пяти закрывали, с шести – уже много. Стрельба могла помочь только когда быстро закрываешь с пяти. Здесь нужно бежать, но этот непонятный первый этап… нужно посмотреть, поговорить с Ириной.

На данный момент мы еще выбираем того, кто будет ехать на Олимпиаду, ищем варианты. Сегодня не бежала Билосюк, которая, как мы знаем, последний этап может очень хорошо пробежать, поэтому будем пробовать на следующей эстафете в Антхольце поставить немного другой состав. После этого на Олимпиаде будет все понятно. Еще должны полностью вернутся Петренко и Меркушина, которые только тренируются две-три недели».