Велепец: «Непонятно что с Петренко, надо с ней поговорить»
Старший тренер женской команды Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
«Еще не успел поговорить с Ириной что было с ней на первом круге, потому что на одной отсечке она очень много потеряла, поэтому сложно сказать о ней. Отставание больше одной минуты на такой скоростной трасе, где почти все стреляют по нулям, с малым количеством запасных патронов – это много. Юля потом отыграла пару секунд, вернула команду в бой. Валя очень хорошо отбежала первых два круга, вернула команду в борьбу за шестое-седьмое-восьмое места, которые еще можно было занять. Последний круг чуть-чуть не выдержала, ведь она пробежала много гонок подряд, и уже тяжело бежать последний круг, но это можно исправить до Олимпиады. Настя долго ждала, чтобы сделать последний выстрел, а потом промазала. Мы могли с эстонкой побороться за восьмое место, Настя пошла за ней, но не смогла догнать, после чего сбавила темп и спокойно добежала до финиша. Непонятно что с Петренко, надо с ней поговорить, потому что отставание большое – думал, будет меньше.
Стрельба здесь хорошая у всех, мало штрафных кругов – всего лишь одна-две команды заходили на них, остальные с пяти закрывали, с шести – уже много. Стрельба могла помочь только когда быстро закрываешь с пяти. Здесь нужно бежать, но этот непонятный первый этап… нужно посмотреть, поговорить с Ириной.
На данный момент мы еще выбираем того, кто будет ехать на Олимпиаду, ищем варианты. Сегодня не бежала Билосюк, которая, как мы знаем, последний этап может очень хорошо пробежать, поэтому будем пробовать на следующей эстафете в Антхольце поставить немного другой состав. После этого на Олимпиаде будет все понятно. Еще должны полностью вернутся Петренко и Меркушина, которые только тренируются две-три недели».
Напомним, трое украинских биатлонистов не смогли попасть в Европу из-за проблем с визами.
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